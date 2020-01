Il Giornale – Inter, Lukaku in campo: Conte non si lamenti se è stanco. Moses? La sensazione…

Alla fine Conte, nella partita di Coppa Italia contro la Fiorentina, ha optato per il tridente. Alla vigilia era stato escluso l’impiego di Lukaku. E il Giornale scrive a questo proposito: “Il belga va in campo a sorpresa (nessuno reclami poi se è stanco, tra un mese; nemmeno Conte)”. In realtà poi il mister l’ha spiegata la sua scelta. Aveva i centrocampisti effettivi contati, solo Vecino e Barella disponibili a pieno mentre Sensi e Borja non erano al meglio, entrambi per problemi muscolari.

E allora sotto con il tridente, un’opzione da ultimo minuto, provata per un solo giorno, come ha raccontato lo stesso allenatore. In campo così insieme a Romelu sono scesi Lautaro e pure Alexis Sanchez. Di lui il quotidiano scrive: “Il cileno, schierato in appoggio ai due gemelli del gol (stavolta a secco, peraltro) non la becca mai: si sbatte, corre e rincorre per quanto può, ma la posizione non è per lui, per lo meno non ora”.

Sui nuovi arrivati: “Seconda da titolare per Ashley Young, stavolta a sinistra:almeno 3 volte perde un tempo di gioco per portarsi il pallone sul destro e crossare. Dall’altra parte, Candreva (gol a parte) è tra i migliori dell’Inter,anche fisicamente. Vedremo Moses, ma la sensazione è che Candreva e D’Ambrosio ne giocheranno ancora parecchie. Come Vecino, sceso dall’aereo per Liverpool e subito in campo. Eriksen trova il tempo per il primo tiro e il primo assist anche se Lautaro poi è in fuorigioco. Domenica potrà iniziare da titolare“.

(Fonte: Il Giornale)