Inter, ostacolo Lazio per Inzaghi: occhio a questa mossa nel gioco delle coppie

Simone Inzaghi ha in mente una mossa ad hoc per sfidare la Lazio. Oggi La Repubblica dedica ampio spazio alla sfida dell’Olimpico di questa sera tra la squadra di Maurizio Sarri e i nerazzurri. Ecco il focus, che riguarda aspetti di campo e non solo: “Lo scorso anno la sconfitta coi biancocelesti, arrivata alla fine di una partita nervosa, guastò l’avvio di campionato dell’Inter, aiutando il Milan nella fuga: alla tredicesima giornata i rossoneri erano a più sette. Quest’anno vincendo all’Olimpico Inzaghi ha invece la possibilità di tenere a distanza il Milan come la Juve, entrambe inciampate in pareggi.

L’Inter ha portato a Roma tutta la rosa disponibile, a eccezione dell’ex romanista Mkhitaryan, ancora fermo per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. I suoi compagni, che durante il sorteggio erano in volo, hanno appreso la notizia del girone infernale una volta atterrati, quando hanno riacceso i telefoni. Inzaghi, che di solito non ama parlare di singoli giocatori, ha chiarito che Lukaku «può ancora crescere, come tutti», che Skriniar «è sempre stato concentrato» nonostante le voci di mercato, che Asllani lo vede «più in regia che come mezzala». E ha annunciato che probabilmente — ma nulla è deciso — nel gioco delle coppie metterà Gagliardini a uomo su Milinkovic”, si legge.