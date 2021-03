Cessione Inter, ecco la mossa di Zhang per aumentare il valore del club

La famiglia Zhang ha ceduto il 23% delle quote di Suning.com a società statali, incassando 1,9 miliardi di euro

L'Inter continua a volare sul campo , ma a tenere banco sono le questioni societarie: nella giornata di ieri il gruppo Suning ha ufficializzato il disimpegno dalle attività dello Jiangsu e, soprattutto, la cessione di quote societarie a enti statali. Secondo Repubblica, la mossa di Jindong Zhang potrebbe avere un fine ben preciso: "Le cifre che preoccupano i tifosi interisti sono invece quelle che riguardano la società. L'ultima notizia che arriva dalla Cina è la cessione da parte di Zhang Jindong del 23% delle quote di Suning.com a società statali. In cambio, il padre del presidente nerazzurro Steven Zhang ha incassato 1,9 miliardi di euro.

Un'iniezione di liquidità importante, che potrebbe influire sui destini dell'Inter. Da tempo gli Zhang stanno trattando con diversi fondi di debito per avere un prestito da 200 milioni di euro, oltre al rifinanziamento delle obbligazioni in essere. Teoricamente ora Mr. Suning potrebbe utilizzare risorse proprie per le prossime scadenze (risparmiando gli interessi del prestito) e poi nel caso vendere il club in salute, a un prezzo maggiore rispetto alle stime fatte fin qui dai fondi di private equity. Il dialogo con possibili compratori, a partire da Bc Partners, va avanti".