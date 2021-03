Suning, nuova liquidità per l’Inter? E in settimana novità con Bc Partners

Jindong Zhang ha venduto il 23% di Suning.com a due società statali, mantenendo la maggioranza del gruppo con il 21,8%

La prima, come ricorda il Corriere della Sera, riguarda la parte sportiva di Suning: " La giornata di ieri si è aperta con l'annuncio dello scioglimento del Jiangsu , la squadra di proprietà di Suning vincitrice del campionato cinese". Ma non è finita qui, perchè la famiglia Zhang ha ufficializzato un'altra operazione: " Jindong Zhang però ha anche venduto, per 1,9 miliardi di euro, il 23% di Suning.com a due società statali , controllate dalla municipalità di Shenzen: Kunpeng Capital e Shenzhen International. Zhang mantiene la quota di maggioranza relativa del gruppo con il 21,8%".

"«I fondi saranno utilizzati per aumentare la solidità patrimoniale del cedente e ottimizzare la struttura di Suning», ha spiegato il gruppo. La vendita aiuta la liquidità degli Zhang. Degli 1,9 miliardi incassati, circa 280 milioni vanno a Suning Holdings che controlla l'Inter. Se ci saranno ricadute per le casse nerazzurre lo si capirà a breve, ma in settimana potrebbero esserci novità anche nella trattativa con Bc Partners, il fondo inglese che ha offerto 750 milioni per l'acquisto del club. Un'intesa con gli Zhang va ancora trovata".