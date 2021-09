Inter, una delegazione del club fa tappa al Museo del Calcio di Coverciano

L’Inter ha fatto tappa al Museo del Calcio di Coverciano. Una delegazione del club nerazzurro ha visitato il Museo

Il Museo del Calcio conserva anche la maglia di Javier Zanetti, indossata nella gara Inter-Livorno del 9 novembre 2013, donata in occasione del suo ingresso nella Hall of Fame del calcio italiano nel 2018 nella categoria 'giocatore straniero'. In quel match, il calciatore argentino tornò in campo all’età di 40 anni.