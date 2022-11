Inter, in atto una mutazione rischiosa. Patto tra i giocatori? Da capire se…

"Se vale solo quando l’Inter ha le spalle al muro, allora anche da gennaio in poi sarà una stagione sulle montagne russe. Inzaghi nega che a Torino l’Inter abbia avuto presunzione, cioè che fosse convinta di avere l’avversario in pugno. Fatto sta che la reazione dopo il gol subito per l’errore di Barella che lascia partire Kostic, non c’è stata. Nella bolgia del Camp Nou però era successo l’esatto contrario. Quindi? Forse questa Inter ha il cuore della grande outsider, ma sta perdendo la mentalità di chi deve dominare. Una mutazione molto rischiosa".