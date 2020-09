Sky – Nainggolan, con l’offerta giusta lascia l’Inter. No al Cagliari: questione economica

Ieri Di Francesco, allenatore del Cagliari, ha fatto capire che il club rossoblù farà un altro tentativo per regalargli Radja Nainggolan. A Skysport sottolineano che il giocatore non è sicuro di rimanere all’Inter. Si tratta di una questione economica. I nerazzurri devono monetizzare per finanziare altri colpi di mercato in entrata. Il club ha diverse richieste per il centrocampista, spiegano dal noto canale satellitare. Nell’ultimo summit con Giulini era arrivato un no secco al prestito del belga. Con l’offerta giusta il giocatore potrebbe essere ceduto.

(Fonte: SS24)