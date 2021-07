Inter, Nainggolan out ieri contro la Pergolettese: ma non per il mercato

Il belga nell'allenamento di sabato ha preso una botta a un ginocchio, che ieri non a caso aveva fasciato, e lo staff medico ha preferito evitare inutili rischi

Quattro gli assenti ieri nell'amichevole giocata dall'Inter contro la Pergolettese. Uno per ragioni di mercato, mentre gli altri tre, spiega il Corriere dello Sport, per un piccolo infortunio: "Oltre a D'Ambrosio, ko da mercoledì per un risentimento alla coscia sinistra, e a Lazaro, ancora non al top, non ha giocato neppure Nainggolan. Non si tratta, però, di un caso di mercato: il belga nell'allenamento di sabato ha preso una botta a un ginocchio, che ieri non a caso aveva fasciato, e lo staff medico ha preferito evitare inutili rischi. Niente amichevole neppure per Mulattieri che è stato ceduto in prestito al Crotone".