Inter, Panucci: “A Nainggolan bisogna strappare una promessa. Sorpreso da cessione Godin”

Christian Panucci, ospite a Skysport ha parlato di Nainggolan e della cessione di Godin al Cagliari: «Bisogna vedere se ha fiducia dell’allenatore. È un giocatore importante. Bisogna avere la sua parola sulla professionalità. Sono sorpreso dalla cessione del difensore uruguaiano perché all’inizio non giocava, poi aveva fatto fuori Skriniar. Poi non so cosa ci sia dietro. Conte si costruisce le sue squadre, un allenatore giovane come me si adatta ai giocatori che ha».

(Fonte: SS24)