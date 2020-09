CorSera – Inter, Perisic resta con la benedizione di Conte. Nainggolan, l’idea del Cagliari

Ivan Perisic lo ha confermato con le sue parole: resta all’Inter. Non è arrivata l’offerta di 15 mln che l’Inter si aspettava per il giocatore e quindi il croato resterà a disposizione di Conte che è contento di questa opzione. C’è ancora da capire, spiega il Corriere della Sera, il destino di Nainggolan. Il Cagliari preme per il prestito ma il club non vuole cederlo se non con l’obbligo di riscatto almeno. I sardi spalmerebbero l’ingaggio di 4.5 mln del belga in quattro stagioni.

Alla Juve invece piace Emerson Palmeri per la sinistra, il giocatore nel mirino dell’Inter fino a qualche settimana fa quando dalla Cina è arrivato l’input sul contenimento dei costi.

(Fonte: Corriere della Sera)