CdS – Inter, Nandez in standby: l’ultima idea è uno scambio col Cagliari

L'Inter non molla Nandez e pensa a uno scambio di prestito col Cagliari: dopo l'addio di Nainggolan potrebbe inserire Agoume

La cessione di Romelu Lukaku ha sbloccato l'operazione Dumfries, che si avvicina all'Inter a grandi passi. Con l'arrivo dell'olandese si abbassano le quotazioni di Nandez, che potrebbe arrivare ma non per sostituire Hakimi ma per giocare in mezzo al campo.