EDICOLA / TS: Inter-Napoli, alta tensione tra sogni rimonta, piani fuga e…

Ricomincia il campionato. TuttoSport dedica la sua prima pagina alla Juve. "Non ti serve Di Maria", il titolo del quotidiano sportivo che si riferisce all'ennesimo intoppo fisico del calciatore argentino che salterà la gara con la Cremonese per una botta alla caviglia. In una finestra spazio anche al big match tra Inter e Napoli. "Alta tensione tra sogni di rimonta, piani di fuga, sospetti e veleni".