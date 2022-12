Inter-Napoli, Spalletti sorride: Kvaratskhelia è pronto, poi altri due recuperi

Arrivano buone notizie dall'infermeria per Luciano Spalletti, che recupera altri calciatori in vista dell'Inter

Alessandro De Felice

L'infortunio è alle spalle. Kvicha Kvaratskhelia è pronto a riprendersi il Napoli, già a partire dal ritiro in Turchia in vista del big match contro l'Inter in programma alla ripresa del campionato, il 4 gennaio a San Siro.

Come riferisce il Corriere dello Sport, il georgiano non sarà l'unico a recuperare in casa azzurra in vista della sfida contro i nerazzurri di Simone Inzaghi:

"Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in piscina, mentre Sirigu lavoro personalizzato in campo: l'obiettivo è restituire in buone condizioni a Spalletti entrambi i giocatori, reduci da problemi muscolari, in vista della trasferta del 4 gennaio a San Siro con l'Inter".