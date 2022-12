Inter-Napoli, difficile pensare a Brozovic in panchina: buona notizia per Inzaghi

Si avvicina la gara spartiacque per l'Inter: il 4 gennaio arriverà infatti a San Siro il Napoli e la squadra nerazzurra ha l'obbligo di vincere per rientrare nella corsa scudetto. Con un Marcelo Brozovic in più, come scrive il Corriere dello Sport: "E' difficile pensare ad un Brozovic in panchina con il Napoli. Anche perché ha un fisico che gli permette di trovare rapidamente la condizione e, in ogni caso, il tempo non manca prima del 4 gennaio. Per Inzaghi si tratterebbe chiaramente di una buona notizia.