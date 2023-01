Inter-Napoli vale una finale. Basta passi falsi, Inzaghi sa come incidere

Inter-Napoli sarà una sfida importante in chiave scudetto. Soprattutto per i nerazzurri che non possono perdere altri punti

Andrea Della Sala

La partita di domani con il Napoli sarà molto importante per l'Inter che vuole rimontare e non può permettersi altri passi falsi. Inzaghi lo sa e sta preparando la sfida nei minimi dettagli.

"Vista dalla prospettiva dell’Inter, la partita di domani vale quanto una finale. Non c’è alternativa alla vittoria, se lo scudetto resta un obiettivo. Un pari non azzererebbe le possibilità, ma le minimizzerebbe. Simone Inzaghi è un allenatore da partita unica, lo dimostra il suo rapporto con le finali di Coppa Italia e di Supercoppa italiana. Da tecnico ne ha disputate sei e ne ha vinte cinque, tre di Supercoppa e due di Coppa Italia. Ha perso soltanto la finale di Coppa Italia del 2017 contro la Juve come allenatore della Lazio. Dà il meglio di sé negli incontri secchi, va in difficoltà sul tempo lungo del campionato, finora la sua carriera ha detto questo", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Inzaghi prepara Inter-Napoli da un mese e mezzo, dallo stop per il Mondiale. Ci aspettiamo la massima cura dei dettagli, come una finale richiede. Il bilancio delle prime 15 giornate conferma l’impressione di un’Inter “copetera” – così Vujadin Boskov definiva la sua Samp, vocata alle Coppe – perché la mezza misura del pari non è contemplata: 10 vittorie e 5 sconfitte. Per la legge dei grandi numeri potrebbe uscire il pari, ma se Inzaghi percepisce Inter-Napoli come una finale, è probabile che Spalletti si ritrovi davanti un avversario diverso da come se lo aspetta", spiega il quotidiano.