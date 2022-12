TS – Inter-Napoli, Lautaro rientra in extremis? Inzaghi dovrebbe riaverlo…

Il focus sull'attaccante che sarà impegnato in finale mondiale in Qatar con la sua nazionale

I tifosi dell'Inter sosterranno tutti l'Argentina in finale mondiale contro la Francia. La stragrande maggioranza, quantomeno. Per la presenza di Lautaro Martinez, ovviamente, che poi Simone Inzaghi spera di riavere a disposizione prima possibile per la ripresa del campionato.

Ma quando tornerà il Toro? TuttoSport di questa mattina ipotizza una data per il suo rientro: "Lautaro, infatti, giocherà - o almeno spera... - la finale del Mondiale domenica 18 dicembre, quindi avrà una decina di giorni di vacanza da godere, giorni che potrebbe anche passare in Argentina qualora la Selección dovesse vincere il titolo in Qatar (i giocatori di Scaloni sarebbero logicamente attesi in patria per le celebrazioni di rito). Calendario alla mano, difficilmente quindi il “Toro” sarà ad Appiano prima del 28 dicembre, ovvero a meno di una settimana dalla gara col Napoli e con una condizione fisica tutta da verificare. Dunque, contro gli azzurri se non ci saranno controindicazioni o mosse a sorpresa - Mkhitaryan dietro una punta? - toccherà a Lukaku e Dzeko".