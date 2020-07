La Stampa – Inter-Napoli, Sanchez titolare: si tratta con lo United per colmare le distanze

Anche La Stampa parla di prove generali per la Coppa. La partita del Meazza tra Inter e Napoli è un antipasto delle gare contro Getafe e Barcellona, quella del 5 agosto dei nerazzurri e quella di tre giorni dopo della formazione di Gattuso. Nerazzurri a caccia di punti per restare seconda e per avere la rivincita dopo l’eliminazione in Coppa Italia. Anche il giornale torinese dà per favorito Sanchez e su di lui scrive: “Prosegue la trattativa con il Manchester United per l’acquisto del cileno. Serve ancora tempo per appianare le distanze su cartellino e ingaggio“.

(Fonte: La Stampa)