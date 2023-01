Inter-Napoli, Sky o DAZN? Ecco dove vedere il match in diretta

Inter-Napoli sarà il big match della 16ª giornata di campionato. La gara è in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45

L'attesa è finita: ricomincia la Serie A. Dopo la pausa per i mondiali, i nerazzurri torneranno di nuovo in campo a San Siro. Inter-Napoli sarà il big match della 16ª giornata di campionato. La gara è in programma mercoledì 4 gennaio alle ore 20:45.