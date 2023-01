Inter, la spinta di San Siro per battere il Napoli. Tutto esaurito al Meazza per il big match

"Tutto esaurito a San Siro – gli spettatori saranno 75mila circa, forse di più - e non è una novità. I tifosi interisti riempiono lo stadio, nella buona e nella cattiva sorte. San Siro pieno può diventare un fattore, provocare il “miedo escenico”, la paura del palcoscenico, come in Spagna chiamano l’effetto Bernabeu, il tempio del Real Madrid. In realtà l’espressione venne elaborata da Gabriel Garcia Marquez, lo scrittore colombiano premio Nobel, per definire la sua ritrosia a parlare in pubblico, ma poco cambia", si legge su La Gazzetta dello Sport.

"L’astronave San Siro può spostare qualcosa. Il Napoli però non sarà solo. Per quanto sia stato vietato l’ingresso ai tifosi residenti in Campania, decisione corretta del prefetto di Milano visti i precedenti turbolenti tra le tifoserie, al Meazza ci saranno migliaia di tifosi del Napoli, abitanti al Nord. Una minoranza rumorosa, ma pur sempre minoranza. San Siro ribollirà della passione degli interisti, consapevoli che la stabilità della società oggi più che mai dipende dai risultati: non qualificarsi per la Champions sarebbe una sciagura economica e il modo migliore per restare attaccati ai primi quattro vagoni è competere per il primo posto", aggiunge il quotidiano.