CorSera – Inter, Inzaghi tentato dalla LuLa. Col Napoli subito in campo anche Lautaro?

Il tecnico dell'Inter valuterà le condizione dell'attaccante argentino di rientro oggi dopo il Mondiale vinto in Qatar

Andrea Della Sala

Oggi il rientro in Italia, da domani Lautaro sarà al lavoro alla Pinetina. Obiettivo Napoli, anche se non sarà facile recuperare in fretta la condizione. Inzaghi ci pensa.

"Simone è tentato: lanciare subito Lautaro (4 gol in 8 sfide al Napoli) e ricomporre la Lu-La. I numeri dei due, insieme, fanno paura: nel 2020/21 il belga e l’argentino in campionato hanno segnato 41 reti (49 in totale), terza coppia gol in Europa dopo Messi-Griezmann (Barcellona, 43) e Lewandowski-Muller (Bayern, 51). L’anno prima 37 centri in A e 55 in tutte le competizioni", riporta il Corriere della Sera.

"Romelu e Lautaro si cercano e si trovano: entrambi sono andati a segno dieci volte su assist del compagno. L’ultima ad agosto, con lo Spezia: sponda di Lukaku, sinistro vincente del Toro. Il loro rendimento sarà decisivo per tentare la rimonta scudetto. Mercoledì San Siro sarà tutto esaurito: oltre 75 mila tifosi per spingere l’Inter a un successo che riaprirebbe la corsa (i nerazzurri sono a -11 dal Napoli, vincendo andrebbero a -8). Una partita che vale come una finale. Meglio se con Lautaro in campo: lui sa come si vincono", aggiunge il quotidiano.