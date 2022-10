Inter-Napoli, trasferta vietata ai tifosi ospiti: da oggi in vendita i biglietti

In vendita i biglietti per il settore ospiti della sfida del Meazza tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Spalletti

Saranno in vendita, a partire da oggi, 6 ottobre 2022, i biglietti per Inter-Napoli, 16esima giornata di Serie A in programma mercoledì 4 gennaio 2022 alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano.