CorSera – Inter nervosa: il clima inizia a essere pesante. Ecco l’unica nota positiva

Seconda sconfitta in cinque partite per l'Inter. Sicuramente quella contro il Milan è stata la più dolorosa per la squadra di Inzaghi, soprattutto per come è arrivata. L'Inter è apparsa lenta, stanca e priva di idee. Il giorno dopo la gara, il Corriere della Sera analizza così la prova dei nerazzurri. "La squadra di Inzaghi si accende a intermittenza, è molto lontana dalla versione migliore, solida e efficace. Il risultato è la seconda sconfitta in cinque partite in campionato: la difesa fa acqua da tutte le parti, l’attacco orfano di Lukaku è macchinoso e poco efficace. Inzaghi fa autocritica, sa bene che qualcosa, contro il Milan come con la Lazio, non ha funzionato. L’Inter subisce troppi gol: otto in cinque partite di campionato (solo lo Spezia non ha battuto Handanovic), un quarto dei 32 subiti in totale nella scorsa stagione".