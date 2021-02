Non ci saranno movimenti in entrata o in uscita per il mercato dell’Inter. A confermarlo è stato in mattinata l’ad nerrazzurro Beppe Marotta che ha smentito ogni trattativa. Nessuna chance di partire per Ivan Perisic; il croato era seguito dall’Everton, ma secondo Sky Sport non ci sono possibilità che questa trattativa possa andare in porto.