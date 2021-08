Da Inzaghi a Marotta, da Ausilio a Baccin: Inter, nessuno pensa alle dimissioni

L'eventuale cessione di Lukaku non cambierà il futuro di tecnico, staff e dirigenza: si va avanti insieme in ogni caso

La vicenda Lukaku sta agitando tutto l'ambiente Inter. Tuttavia, secondo Tuttosport, sono da escludere cataclismi interni fra allenatore, staff tecnico e dirigenza: "Il tecnico piacentino non ha la minima intenzione di abbandonare la barca. Per carattere è un lottatore, uno che si esalta nelle difficoltà. E lasciar quasi ancora prima di avere iniziato non avrebbe il minimo senso. Quella forte arrabbiatura odierna per una situazione antipatica e inaspettata, potrebbe essere il volano per concentrare ancor di più tutto se stesso nell'avventura nerazzurra. In un cammino nel quale punta a lasciare una traccia concreta. Decisione fondamentalmente che collima anche con tutto il management, dato che Marotta, Ausilio e Baccin non pensano alle dimissioni".