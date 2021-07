TS – Inzaghi si crea in casa il ‘nuovo Milinkovic’: Lukaku pronto a… sdoppiarsi

Il nuovo allenatore nerazzurro ha in mente un doppio ruolo per il centravanti belga

Come spiega oggi Tuttosport, Lukaku “con Inzaghi avrà un paio di compiti fondamentali: dovrà recitare il ruolo che alla Lazio era di Ciro Immobile (ovvero segnare caterve di gol) e dovrà pure fare il… Milinkovic-Savic. Il serbo nei piani tattici di Inzaghi era fondamentale perché, nel caso la Lazio non riuscisse a sfondare col gioco, alzava il pallone sul centrocampista per trovare altri sbocchi alla manovra grazie alla sua abilità nel fare da torre ai compagni. All’Inter non c’è un giocatore con quelle caratteristiche e toccherà quindi a Lukaku sdoppiarsi”, si legge.