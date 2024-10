Dopo la sconfitta nel derby, l'Inter ha rialzato la testa vincendo 3-2 contro Udinese e Torino in campionato e con la Stella Rossa nel mezzo, con un rotondo 4-0. La reazione c'è stata anche se Inzaghi e il suo staff devono cercare di risolvere il prima possibile il problema legato ai troppi gol incassati in queste prime giornate di campionato, ben 9, 6 dei quali nelle ultime tre.

In ogni caso sono arrivate tre vittorie nel giro di una settimana che hanno permesso a Lautaro e compagni di restare in scia al Napoli capolista, ora davanti di due punti. Il progetto di Inzaghi è quello di sorpassare Conte, e magari allungare, proprio nello scontro diretto del 10 novembre prossimo, sfruttando lo slancio del momento. "Questo è un periodo dell’anno nel quale solitamente le squadre di Inzaghi volano. Ma anche dal punto di vista mentale, l’Inter ha saputo trovare il modo di venire fuori dal buco in cui si era infilata perdendo il derby. L’effetto rimbalzo c’è stato tutto: tre vittorie in una settimana, Champions compresa, perché ancor prima che le prestazioni servivano i risultati per non trovarsi di fronte subito una montagna da scalare", spiega La Gazzetta dello Sport che poi aggiunge: