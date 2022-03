Cambio di programma in vista di Inter-Salernitana: niente ritiro per i nerazzurri, lo ha deciso oggi Simone Inzaghi

Cambio di programma in vista di Inter-Salernitana. Dopo l'allenamento di questo pomeriggio ad Appiano Gentile, i giocatori nerazzurri torneranno nelle loro abitazioni. Come riportato da Sky Sport, non ci sarà infatti il ritiro pre-partita: i calciatori torneranno agli ordini di Simone Inzaghi domani mattina in vista del match in programma a San Siro alle 20.45 con la Salernitana. Una novità rispetto alle consuete abitudini di casa Inter prima delle partite casalinghe.