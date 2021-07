UFFICIALE – L’Inter non si recherà negli USA per la tournée: il comunicato

Ora è anche ufficiale: niente tournée negli Stati Uniti per la formazione nerazzurra allenata da Simone Inzaghi

Sembrava tutto pronto per la partenza direzione Stati Uniti, invece no. L’Inter per ora resterà in Italia, ad Appiano Gentile, a lavorare in vista della nuova stagione. Lo ha comunicato la società ufficialmente: “FC Internazionale Milano comunica che non si recherà negli USA per la Florida Cup in considerazione dei rischi che, allo stato attuale, comportano gli spostamenti internazionali in conseguenza dell’evoluzione del propagarsi della pandemia, rischi che hanno già causato il ritiro dalla partecipazione da parte di Arsenal FC".