Inter, niente weekend libero per 5 calciatori: contro il Parma Inzaghi vuole…

Prosegue la preparazione dell'Inter al nuovo campionato, che partirà il 21 agosto con l'anticipo contro il Genoa

Weekend libero in casa Inter, ma non per tutti. Mentre gli altri si sono rigenerati in famiglia, Lukaku, Perisic, Vecino, Vidal e Sanchez - coloro che sono tornati a fine luglio dopo gli impegni a Euro2020 o in Copa America - hanno continuato a lavorare alla Pinetina per migliorare la condizione e accelerare il rientro col resto della squadra.