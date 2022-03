SM – Inter, niente turnover con la Salernitana. “Per uscire dalla crisi…”

Domani la sfida contro la Salernitana assomiglia tanto ad un'ultima spiaggia per l'Inter nella corsa allo Scudetto

Domani la sfida contro la Salernitana assomiglia tanto ad un'ultima spiaggia per l'Inter nella corsa allo Scudetto. Come riportato da Sport Mediaset, i nerazzurri, che non vincono dal 23 gennaio contro il Venezia, cercano il riscatto e per questo motivo Inzaghi non è intenzionato a fare turnover. "Al Liverpool ci si penserà dopo ma per uscire dalla crisi servono i gol che mancano da 403' contro la Salernitana, un mistero per l'attacco che resta il migliore della Serie A", spiega Sport Mediaset.