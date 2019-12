Marchetti: “Inter, tre i giocatori da prendere a gennaio. Il nome più affascinante…”

Nel suo editoriale per TMW, Luca Marchetti ha parlato delle possibili mosse di mercato dell’Inter: “Se dovesse vincere anche l’ultima del 2019 (contro il Genoa) l’Inter in questo anno avrebbe messo insieme 72 punti contro i 79 totalizzati dalla Juventus. Sarebbe il secondo miglior risultato delle italiane, insieme all’Atalanta (appaiata ora in questa speciale classifica). Per andare – con i buoni propositi del nuovo anno – a recuperare questi 8 punti è evidente che servirà anche il mercato. Dovrebbero essere 3 i giocatori con cui impreziosire la squadra. Un esterno a sinistra (viste le condizioni di Asamoah): il nome di Alonso è certamente quello più affascinante. E due centrocampisti. I nomi della short list sono noti: Kulusevski, Castrovilli, Ferreira (del River Plate), De Paul e Vidal (che non è sinceramente contento della sua situazione a Barcellona e su cui Conte punta molto). Per ognuno di questi ci sono dei problemi, anche perché per alcuni di questi (soprattutto i giovani) l’Inter sarebbe disposta anche a fare un investimento, per altri sarebbe molto più indicato il prestito. E poi – comunque vada – l’Inter uno sguardo ai bilanci lo deve fare. Non perché manchi la solidità economica, ma per mantenere l’equilibrio necessario (come tutti)”.