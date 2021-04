CdS – L’Inter non brilla, ma lo spumante è in ghiaccio. Questo vuol dire…

Il focus sulla prestazione dei nerazzurri contro il Verona da parte del quotidiano

Alla fine è bastato un guizzo di Matteo Darmian per decidere Inter-Verona. Le scelte a gara in corso hanno premiato Antonio Conte, come sottolinea il Corriere dello Sport: "L'ex ct, che aveva iniziato puntando sullo stesso undici di mercoledì, ha inciso sul risultato pescando in panchina l'uomo giusto, Darmian, per scardinare la resistenza dei gialloblù. Matteo aveva già deciso la sfida contro il Cagliari: difficile chiedere di più a una "riserva". Dopo due pareggi di fila contro Napoli e Spezia, l'Inter ha così ritrovato i tre punti che le permetteranno di vivere gli ultimi 5 incontri con lo spumante per la festa già in ghiaccio".