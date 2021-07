CdS – L’Inter non vuole partire per la tournée negli USA: decisione last minute

A rischio la tournée negli Stati Uniti dell'Inter dopo i casi Covid nell'Arsenal: oggi la decisione finale del club

La tournée negli Stati Uniti dell' Inter potrebbe saltare. Oggi sarà presa una decisione last minute sul viaggio in Florida . Il Corriere dello Sport spiega la situazione.

"L’Inter, dopo i no degli organizzatori alla richiesta di non partire, aveva pianificato il decollo con un charter (e una delegazione ridotta) domani mattina da Malpensa. Ieri sera, però, è arrivata la notizia che l’Arsenal non volerà negli States perché alcuni membri del gruppo squadra sono positivi al Covid. I Gunners, avversari nel match di domenica, potrebbero essere sostituiti dall’Everton, ma l’Inter a questo punto non vuole andare in Florida".