Inter, ieri la Nord contro Zhang. Corsport: “Facile immaginare che Steven…”

C'era aria di contestazione al Tardini in vista di Parma-Inter considerati i tumulti di mercato degli ultimi giorni in casa Inter. E la contestazione è arrivata, con la Curva Nord che ha indirizzato diversi cori alla proprietà e al presidente Steven Zhang. Scrive il Corriere dello Sport: "I 600 arrivati da Milano per far sentire la loro vicinanza alla squadra hanno iniziato prima del fischio di Aureliano a martellare la proprietà. «Cinesi non vi vogliamo» hanno gridato con rabbia. Poi hanno aggiunto orgoglio: «Finché non vendi l'ultimo, non ce ne andiamo». Sono seguite offese assortite per il presidente, ma la Nord è stata seguita dagli applausi di una parte dello stadio quando ha cantato «Dove sono i cinesi?», «Cinese caccia il denaro» e «Devi vendere».