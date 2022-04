CdS – Inter, vittoria che svolta il finale di stagione? C’è una sola nota dolente

"Certe gare, o meglio, certe vittorie possono davvero far svoltare una stagione", il commento del Corriere dello Sport

"Certe gare, o meglio, certe vittorie possono davvero far svoltare una stagione. L’Inter ne aveva avuto un esempio nel girone di andata, quando superò il Napoli, subito dopo la sosta per le nazionali di novembre, per poi infilare 8 successi consecutivi". Apre così l'articolo del Corriere dello Sport in merito alla vittoria dell'Inter sul Verona, la seconda consecutiva dopo quella importantissima di Torino. "Contro il Verona, per crederci davvero, serviva un segnale in questo senso ed è arrivato".