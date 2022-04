GdS – Inter, c’è una grande novità di formazione a La Spezia: maglia dal 1’ pronta

Una grande novità di formazione in casa Inter per la trasferta di La Spezia. La Gazzetta si sofferma su un cambio in particolare

Alessandro Cosattini

Una grande novità di formazione in casa Inter per la trasferta di La Spezia. Simone Inzaghi ha in mente diversi cambi con vista sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan e La Gazzetta dello Sport si sofferma su uno in particolare.

“La grande novità riguarda Gosens. Dopo un minuto nel derby d'andata di Coppa e 113' in campionato sempre dalla panchina, il tedesco appena riscattato dall'Atalanta - il prestito di gennaio è diventato obbligo alla quinta presenza, sono 15 milioni più 10 legati però a vari bonus - domani sera esordirà da titolare. Tenere fuori Ivan l'Imprendibile Perisic di questi tempi parrebbe folle, ma il croato è diffidato e per di più raggiungerà appunto i compagni con un ritardo più che motivato. Il tedesco non gioca titolare da fine settembre, quando al 10' del match di Champions contro lo Young Boys uscì in lacrime dopo essersi procurato una lesione di 3° grado al bicipite femorale della coscia destra. Una ricaduta quando si avvicinava il rientro ha allungato ulteriormente i tempi di recupero. Anche per questo lo staff medico dell'Inter ha scelto la via della massima cautela. Ora ci siamo, e Gosens nel finale di stagione potrebbe essere una carta pesante in mano ad Inzaghi”, si legge sul sito della rosea.