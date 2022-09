Inter, una novità può cambiare il futuro di Lukaku. GdS: “Arrivata una notifica…”

L'attaccante nerazzurro è in Belgio per proseguire il programma di recupero dopo l'infortunio muscolare accusato il 29 agosto

La notizia dell'esonero di Thomas Tuchel da parte del Chelsea interessa inevitabilmente l'Inter per una ragione in particolare: il futuro di Romelu Lukaku.

"Ieri Romelu ha visto sul suo cellulare la notifica di una notizia che un tempo non gli sarebbe dispiaciuta: l’esonero di Tuchel, suo «nemico» al Chelsea, la squadra che possiede ancora il suo cartellino - scrive La Gazzetta della Sport -. Presto sapere quanto questa notizia cambierà la sua storia all’Inter, visto che c’è un accordo sulla parola per rinnovare il prestito e, almeno al momento, Rom non ha la benché minima intenzione di tornare in Premier e a Londra, a prescindere da chi ci sarà sulla panchina dei Blues".