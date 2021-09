CorSera: “Da festa a incubo, ma nulla è perduto: l’Inter può andare agli ottavi”

L'analisi del quotidiano sulla prestazione di ieri della squadra di Simone Inzaghi, sconfitta di misura dal Real Madrid

“Chi sbaglia paga. L’Inter, feroce e determinata per lunghi tratti, soprattutto nel primo tempo, mette sotto il Real Madrid, ma non trova il tiro da tre punti. Lautaro Martinez e Dzeko sbattono contro il migliore in campo, San Courtois. Il portiere degli spagnoli per quattro volte è decisivo e cancella il sorriso dalle labbra dei nerazzurri. Così, proprio alla fine, vincono gli ancelottiani. I cambi premiano Carletto nel suo speciale derby. Gli ultimi arrivati sono decisivi: Camavinga ispira Rodrygo, che ammutolisce San Siro a un minuto dal novantesimo. La festa diventa un incubo, anche se la gente apprezza lo sforzo e alla fine applaude i propri beniamini. La Champions sembra stregata. Dopo i due pareggi consecutivi con Conte, arriva una sconfitta immeritata. Il calcio ha le sue regole, anche spietate. All’Inter non manca il coraggio, ma la freddezza. E l’esperienza: perché nel concitato finale scoprirsi è un errore grave. E i cambi, stavolta, non premiamo Inzaghi. Niente è perduto, sia chiaro. Con questo spirito i nerazzurri possono rompere l’incantesimo e qualificarsi per gli ottavi a quasi 10 anni dall’ultima volta, a patto che riescano a vincere le prossime due trasferte in casa dello Shakhtar e del sorprendente Sheriff. I moldavi hanno giocato un brutto scherzo a De Zerbi, promettendo di rimescolare le carte nel girone”, si legge.