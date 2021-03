Libero – Inter, numeri da dominio: l’Atalanta farà i conti con tre super fattori

Confronto tra nerazzurri lunedì sera al Meazza per il match che chiuderà il prossimo turno di campionato

L'Inter è già proiettata al prossimo impegno di campionato. Quello con l'Atalanta è uno snodo che potrebbe risultare decisivo per il campionato. Ne hanno parlato anche i colleghi di Libero: "Lunedì al Meazza i nerazzurri torneranno ad incrociare la Dea, che è lanciatissima ma a questo punto dovrà fare i conti con il super attacco di Conte, la super difesa di Conte e pure il super fattore casa di Conte: l’Inter tra le mura amiche vince da nove gare di fila in campionato. Numeri da dominio, sarà un test chiave in ottica scudetto".