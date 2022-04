Inter, Gosens scalpita: “I suoi nuovi parametri fisici spingono Inzaghi a….”

Robin Gosens vede una maglia da titolare. Si avvicina il momento del suo esordio dall'inizio in casa Inter

“La copertina è di Gosens, l’affare di gennaio, le cui cifre ufficiali sono state svelate giusto ieri dall’Atalanta: 15 milioni di euro di base fissa tra prestito e obbligo (già scattato), più altri 10 di bonus praticamente certi . Robin è l’uomo del futuro, ma non solo. Inzaghi lo ritiene fondamentale in questa volata per scudetto e Coppa. L’esterno è un ruolo decisivo nell’Inter: il fatto il tecnico possa gestire le energie di Perisic - anche all’interno della stessa partita - con un cambio all’altezza come Gosens, è certamente un punto a favore dell’Inter.

Il tedesco adesso è in forma. Ha di fatto svolto una preparazione ex novo ad Appiano, considerata l’assenza dalle partite di cinque mesi. Ora ha parametri fisici che spingono l’allenatore a lanciarlo dal primo minuto. Ha bisogno di giocare e l’Inter ha bisogno di lui: Perisic è sotto diffida, prima o poi inevitabilmente arriverà un cartellino giallo che porterà alla squalifica ed è bene che Gosens acquisisca il prima possibile confidenza con i compagni e in generale con il campo”, si legge. Per questo la rosea assicura che vede una maglia da titolare in vista dello Spezia.