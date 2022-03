CdS – Inter, da sabato un nuovo campionato. Inzaghi avrà due rinforzi in più

Il focus sull'importanza della gara con la Fiorentina del prossimo turno di campionato per i nerazzurri

L'Inter si trova nel bel mezzo di una settimana che spera possa essere quella della svolta rispetto al recente passato. Il match con la Fiorentina rappresenta per i nerazzurri una chance per invertire la rotta, come sottolinea il Corriere dello Sport: "La speranza è che con il match di sabato contro la Fiorentina, per l’Inter, cominci un nuovo campionato. D’ora in poi, infatti, i nerazzurri non avranno impegni supplementari a metà settimana, a eccezione ovviamente della semifinale di ritorno di Coppa Italia (comunque con il Milan come avversario) e del recupero con il Bologna. Insomma, Inzaghi potrà “allenare” nel vero senso del termine la sua truppa, che, nel contempo, avrà più tempo per recuperare tra una gara e l’altra. In più, il tecnico piacentino potrà contare su un paio di “rinforzi” in più: perché Gosens e Correa tali devono essere considerati".