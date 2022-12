Inter, cercasi nuovo sponsor di maglia: “Se non si troverà, soluzione più probabile…”

Inter a caccia di un nuovo sponsor di maglia. DigitalBits da mesi è inadempiente perché non ha rispettato i pagamenti previsti a luglio e a ottobre e non ci sono novità positive all’orizzonte.

Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport: “Se non si concretizzerà la “sorpresa natalizia” del nuovo sponsor, le ipotesi più probabili al momento sono lasciare lo spazio del main sponsor vuoto anche in prima squadra oppure tenere DigitalBits. Quest’ultima soluzione creerebbe meno problemi con le maglie già stampate e in vendita in tutto il mondo”, si legge.