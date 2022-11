Stadio, nuovo step entro Natale: “Inter e Milan si aspettano di avere il sì dal Comune”

"I club hanno sempre ribadito che la scelta di uno stadio nuovo al posto del Meazza sia vitale per mantenere - se non alzare - le ambizioni europee e per restare a Milano. Questa è la loro strada. Anche se le voci “contro”, dopo le critiche del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi («Inaccettabile demolire San Siro, metteremo dei vincoli»), sono cresciute: finora non è arrivata a Palazzo Marino nessuna indicazione del Governo sul tema Meazza sì, Meazza no e chissà se mai arriverà.

In Comune però non c’è una linea comune nella maggioranza. Ecco perché Inter e Milan guardano a Natale per avere le certezze che servono. I club si augurano che le osservazioni della Giunta non stravolgano il masterplan, già modificato per adeguarsi alle indicazioni di Palazzo Marino, e che il Consiglio comunale dica sì al più presto. A quel punto si potrà partire con il progetto esecutivo, che costa circa 40 milioni e in poco meno di un anno svelerà il volto del nuovo San Siro", aggiunge il quotidiano.