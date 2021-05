Inter-Oaktree, patto parasociale: “C’è il modo per non svalutare l’investimento”

Spuntano nuovi dettagli per quanto riguarda l'accordo sul finanziamento da 275 milioni concesso da Oaktree nei confronti dell'Inter

Spuntano nuovi dettagli per quanto riguarda l'accordo sul finanziamento da 275 milioni concesso da Oaktree nei confronti dell'Inter. Il Corriere dello Sport racconta un accordo laterale tra le parti in merito al mercato: "A margine, ci sono pure una serie di patti parasociali, che sin da subito garantiscono al fondo una forma di controllo sull’operatività nerazzurra. Si tratta di un modo per vigilare sull’investimento effettuato, per far sì che non perda valore. Ecco perché ogni operazione superiore ad una certa cifra, che sia ad esempio la cessione o l’acquisto di un calciatore, dovrà avere il via libera dei rappresentanti di Oaktree".