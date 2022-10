Inter, ‘Oba Oba’ Martins spegne 38 candeline: il messaggio di auguri del club

La sua avventura nerazzurra è cominciata in Primavera ed è proseguita in Prima Squadra dove ha collezionato 134 presenze e 49 reti tra il 2002 e il 2006. Tra i suoi gol alcuni rimangono indimenticabili per i tifosi nerazzurri, come quello segnato contro l’Arsenal o la rete che ha avviato la storica rimonta contro la Sampdoria nel 2005.