CdS – Inter, 3 sconfitte nelle ultime 4 partite: ora Inzaghi ha questo obbligo

“Occorre fare i conti con la realtà. E dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 gare, l’Inter ha l’obbligo di tornare subito alla vittoria già sabato contro il Torino, rilanciandosi prima della sosta (ci sarà la trasferta a Udine), in campionato come in Champions. Se in Europa il Bayern si è confermato un avversario di caratura superiore, il prossimo, invece, ovvero il Viktoria Plzen, deve essere superato per tenere vive le chance di qualificazione alla seconda fase, oppure, in ogni caso, per non farsi sfuggire il terzo posto e quindi il passaggio in Europa League. La sfida contro il Torino darà anche l’opportunità per ricucire con il pubblico di San Siro, che al termine del match con il Bayern ha fischiato la squadra. Il proposito conclusivo è quello di dare tutti qualcosa in più, non soltanto squadra o allenatore. Marotta non l’ha specificato, ma se ieri è stata la giornata delle parole, domani dovrà essere quella dei fatti”, si legge sul quotidiano.