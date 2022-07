TS – Inter, obiettivi alti per la nuova stagione. “Presa di posizione forte. E Inzaghi…”

"Quartier Generale dell’Inter, interno giorno. Beppe Marotta - strategicamente il giorno prima dell’adunata - prende la parola e consegna il foglio degli obiettivi a Simone Inzaghi . Mentre un anno fa sarebbe stato oro arrivare tra le prime quattro e centrare gli ottavi di Champions, stavolta - anche per merito dell’allenatore, capace di chiudere la sua prima stagione con due trofei vinti e un secondo posto al fotofinish in campionato - gli obiettivi sono molto più alti". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito alle ambizioni della nuova Inter che riparte con l'obiettivo di vincere il campionato. "Una presa di posizione forte, importante, sottoscritta dall’allenatore, a cui è stato giustamente rinnovato il contratto fino al 2024", spiega ancora il quotidiano.