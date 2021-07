Inter, obiettivo Calhanoglu: “Venerdì al lavoro con i compagni e 20′ con il Lugano”

Come vi abbiamo riportato, ieri Hakan Calhanoglu ha vissuto la sua prima giornata ad Appiano Gentile: l'obiettivo del turco

Come vi abbiamo riportato, ieri Hakan Calhanoglu ha vissuto la sua prima giornata ad Appiano Gentile. L'obiettivo del turco, secondo la Gazzetta dello Sport, è piuttosto chiaro: allenarsi con i compagni da venerdì per essere pronto per giocare uno spezzone contro il Lugano nell'amichevole dell'Inter di sabato:

"L’obiettivo di Hakan è quello di cominciare a lavorare con i compagni almeno da venerdì, per poter fare poi sabato sera a Lugano il debutto - almeno per una ventina di minuti - in nerazzurro: con quale numero resta è ancora da capire, visto che nel giorno delle visite mediche di giugno sembrava scontata la scelta per la maglia numero 11 liberato dallo svincolato Kolarov. Ma il serbo alla fine ha rinnovato il contratto e difficilmente rinuncerà al suo numero porta fortuna. Vedremo chi la spunterà, ma certo non sarà un problema. Ciò che conta è che Calhanoglu sia già a disposizione di Inzaghi in questa prima fase di preparazione, perché il suo è un ruolo determinante nel credo calcistico di Simone".