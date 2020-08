Inter-Conte, obiettivo comune arrivare in fondo all’Europa League: “E’ per questo che…”

Una tregua, decisa di comune accordo, per raggiungere insieme l’obiettivo di tutti: vincere l’Europa League. La sfida di lunedì contro il Bayer Leverkusen sarà importantissima per il futuro dell’Inter. Per il cammino europeo, ma anche per il domani della panchina nerazzurra. Ma Conte vuole risposte dai suoi ragazzi, che contro Havertz e compagni dovranno dimostrare di aver raggiunto un nuovo livello di maturità:

“La sfida di lunedì a Dusseldorf contro il Bayer Leverkusen servirà per testare la nuova maturità raggiunta dai nerazzurri, per vedere se meritano di stare anche al prossimo livello. Conte, dopo il 2-0 al Getafe, ha sottolineato: «Cattiveria, attenzione, mentalità: sono felice per questo step di crescita». Che ha investito tutto il gruppo. Pensare di arrivare fino in fondo in coppa non è da sbruffoni: è l’obiettivo comune di allenatore, squadra, dirigenza. Ecco perché è stata firmata la tregua dopo l’attacco durissimo di Conte ai vertici del club. Meglio non

spendere energie altrove“, scrive la Gazzetta dello Sport.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)