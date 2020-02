Inter, obiettivo Kumbulla: contatti avviati con l’entourage, ma la concorrenza non manca

L’Inter non perde di vista Marash Kumbulla: il difensore albanese del Verona, classe 2000, si è imposto come uno dei migliori giovani del campionato, e i nerazzurri hanno segnato in rosso il suo nome in vista della prossima estate. Il giocatore ha già espresso il suo gradimento ma, come ricorda il Corriere dello Sport, su di lui la concorrenza non manca:

“Il difensore del Verona, invece, andrà acquistato e, visto il rendimento super avuto finora, non sarà un’operazione semplice. Il suo entourage ha parlato spesso con Marotta e Ausilio e il feeling tra le parti c’è. Sull’albanese però ci sono anche il City, lo United, il Bayern Monaco e l’Everton. Oltre al Napoli che con il Verona si è portato avanti trovando però la preferenza… nerazzurra del difensore“.